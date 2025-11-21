Video
video cùng chuyên mục

Hương Giang chào sân tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Hương Giang ở nhóm cuối, vị trí thứ 118. Cô xuất hiện tự tin và đầy năng lượng trên sân khấu hô vang hai tiếng "Việt Nam".
Đọc thêm : Trượt top 30, Hương Giang vẫn có hành trình đáng nhớ tại Hoa hậu Hoàn vũ