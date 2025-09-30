Video
Hứa Quang Hán trải nghiệm ẩm thực Việt tại TPHCM

Hứa Quang Hán cùng ê-kíp thưởng thức bữa ăn Việt đặc trưng, từ phở, gỏi cuốn đến các món ba miền, trọn hương vị truyền thống trong chuyến công tác tại TPHCM.
