Hứa Quang Hán và loạt sao mê món cuốn, phở Việt, nửa đêm vẫn đi ăn

Trong chuyến công tác ngắn ngày tại TPHCM mới đây, Hứa Quang Hán - diễn viên, ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) quen mặt với khán giả Việt - đã dành thời gian để trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, từ gỏi cuốn thanh mát đến phở nóng hổi.

Đây là dịp hiếm hoi nam nghệ sĩ có thể thử các món truyền thống Việt Nam giữa lịch trình dày đặc với hoạt động quảng bá phim mới.

Tại buổi giao lưu cùng người hâm mộ, Hứa Quang Hán cho biết, đây là lần đầu anh đến Việt Nam và rất háo hức được thưởng thức những món ăn địa phương như phở, cà phê.

Được biết, sau khi kết thúc buổi giao lưu tại TPHCM, nam diễn viên cùng ê-kíp khoảng 20 người đã đến nhà hàng Mandarine, một trong những nhà hàng Việt cao cấp nằm trên đường Ngô Văn Năm, phường Sài Gòn. Đoàn yêu cầu không gian riêng tư tại tầng hai để đảm bảo sự yên tĩnh và riêng biệt.

Tại nhà hàng Mandarine, Hứa Quang Hán cùng ê-kíp thưởng thức các món đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam, được chuẩn bị thanh đạm, ít dầu mỡ nhưng vẫn trọn hương vị Việt (Ảnh: TikTok @thaomeo21).

Ban đầu, nhà hàng chỉ nhận được thông tin đặt bàn từ công ty truyền thông, không biết đoàn khách đặc biệt này chính là Hứa Quang Hán. Nhân viên chỉ nhận ra nam diễn viên khi đoàn xuất hiện, đồng thời nhiều người hâm mộ bên ngoài cũng nhanh chóng ghi hình lưu niệm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện bộ phận kinh doanh của nhà hàng, cho biết thực đơn được thiết kế theo yêu cầu riêng của Hứa Quang Hán, tập trung vào thực phẩm tươi ngon, thanh đạm, ít dầu mỡ, đồng thời giữ trọn hương vị Việt Nam.

“Chúng tôi đã chuẩn bị các món ăn đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam gồm: Gỏi cuốn thịt heo, gỏi đu đủ Việt Nam; sườn nướng thảo mộc với hương quế, hoa hồi; rau củ Đà Lạt hấp và bánh cuốn hấp lá sen. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng để anh Hán và ê-kíp có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị”, đại diện nhà hàng cho hay.

Phía nhà hàng cũng tiết lộ, trong suốt bữa ăn, Hứa Quang Hán giao tiếp bằng tiếng Anh phổ thông và thể hiện thái độ thân thiện với nhân viên nhà hàng. Cuối bữa, anh còn chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Mandarine.

Hứa Quang Hán trải nghiệm ẩm thực Việt tại TPHCM (Video: TikTok @thaomeo21).

Bữa tối kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, kết thúc lúc 22h15, với chi phí trung bình khoảng một triệu đồng mỗi người. Sau đó, nhiều khách hàng biết đến thông tin này đã tìm đến nhà hàng, tò mò muốn trải nghiệm những món ăn mà Hứa Quang Hán từng thưởng thức.

Ngay sau bữa tối, đoàn của Hứa Quang Hán tiếp tục ghé Phở SOL trên đường Hải Triều, phường Bến Nghé, đối diện tòa nhà Bitexco.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Minh Trí, đại diện marketing quán, cho biết ba thành viên trong ê-kíp đến trước, khoảng 30 phút sau, nam diễn viên mới xuất hiện. Tổng cộng đoàn có 10 người, được sắp xếp ngồi tại ba bàn nối liền nhau.

Để đảm bảo sự riêng tư, bàn được quản lý đặt trước mà không tiết lộ tên khách. Khi bước vào quán, Hứa Quang Hán đeo khẩu trang và chọn ngồi ở góc khuất nên nhân viên và khách ban đầu khó nhận ra. Khoảng 10 phút sau, mọi người mới nhận ra nam diễn viên.

Hứa Quang Hán cùng ê-kíp thưởng thức phở thố đá (Ảnh: Ai Gia).

“Dù rất phấn khích, đội ngũ vẫn giữ sự chuyên nghiệp để phục vụ và chăm sóc khách hàng chu đáo”, anh Minh Trí, đại diện quán chia sẻ. Một bàn khách gần đó nhận ra Hứa Quang Hán nhưng đã lịch sự chờ đến khi đoàn ăn xong và ra về mới xin chụp ảnh lưu niệm.

Trong bữa ăn, Hứa Quang Hán cùng ê-kíp chọn thưởng thức các món đặc trưng của SOL như phở tái lăn, phở thố đá, một trong những đặc sản của quán. Giá mỗi tô phở dao động từ 200.000 đến 700.000 đồng tùy loại.

“Sau bữa ăn, cả đoàn đều tỏ ra hài lòng, bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái. Hứa Quang Hán cũng rất thân thiện, tạo không khí gần gũi, cởi mở”, anh Minh Trí nói thêm.

Phở vốn là một trong những món ăn Việt Nam được nhiều ngôi sao quốc tế yêu thích mỗi khi ghé thăm. Các thành viên BlackPink từng thừa nhận họ rất mê phở, thậm chí thưởng thức ngay tại khách sạn lưu trú khi lưu diễn tại Việt Nam năm 2023. Riêng Rosé nổi tiếng “nghiện” phở đến mức từng trùm kín mặt đi ăn phở lúc nửa đêm tại một quán di động vỉa hè ở Hàn Quốc.

Nhiều ngôi sao khác cũng bày tỏ tình yêu với phở. Trước đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình tối 21/6, DPR IAN ăn liền 3 bát phở và còn check-in tại một quán phở hơn 40 năm tuổi ở phố cổ Hà Nội.

Trước đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình tối 21/6, ca sĩ Hàn Quốc DPR IAN đã ăn liền 3 bát phở và check-in tại quán phở hơn 40 năm tuổi ở phố cổ Hà Nội (Ảnh: Instagram nhân vật).

Các sao Hàn khác như Siwon (Super Junior), Taeyang (Big Bang), Hyun Bin hay Bi Rain cũng từng công khai chia sẻ về món ăn truyền thống này, khẳng định sức hấp dẫn khó cưỡng của phở Việt.

Hứa Quang Hán (SN 1990) là diễn viên kiêm ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng từ sau thành công của phim truyền hình Muốn gặp anh (2019) và phiên bản điện ảnh ra mắt năm 2022. Anh khẳng định năng lực diễn xuất qua nhiều tác phẩm như: Cô giáo Khương, Có từng yêu đương chưa?, Dương quang phổ chiếu, Hôn lễ của em…

Với gương mặt điển trai, Hứa Quang Hán được khán giả ưu ái gọi là “chồng quốc dân”, “nam thần thanh xuân”, và từng xếp thứ 69 trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc do Forbes bình chọn năm 2020.