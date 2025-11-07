Video
video cùng chuyên mục

Hồng Kim Bảo sang Việt Nam, tiết lộ thích ăn phở

Trong buổi giao lưu với truyền thông tại TPHCM, nghệ sĩ gạo cội Hồng Kim Bảo vẫn tràn đầy năng lượng và đam mê khi nói về điện ảnh, dù đã ngoài 70 tuổi.
Đọc thêm : Hồng Kim Bảo tuổi 73: Vợ hoa hậu kề cạnh, sang Việt Nam tìm... quán phở