Honda Civic Type lập kỉ lục tại trường đua Nurburgring

Khác với thị trường Việt Nam - các mẫu xe bị đẩy giá thường là do việc khan hàng đột biến và do những vấn đề liên quan đến... thanh khoản khi bán lại, tại thị trường Mỹ, những mẫu xe mà khách hàng phải trả thêm tiền thường phải thuyết phục được người mua về khả năng vận hành, sự an toàn và tất nhiên là cả vẻ đẹp bên ngoài.