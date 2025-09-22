Video
Hỗn loạn trong Quốc hội Albania vì "bộ trưởng AI"

Phiên họp trong quốc hội Albania phải tạm dừng sau khi một số nghị sĩ phản đối một bộ trưởng ảo chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mới được bổ nhiệm.
