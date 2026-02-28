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Hỗn loạn trên đường phố thủ đô Bahrain sau các cuộc tấn công của Iran

Cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố thủ đô Bahrain sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.
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