Hơn 72 triệu đồng đến với người cha có 2 con gái bị tai nạn ô tô thảm khốc

Sáng ngày 21/11, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 72.165.000 đồng đến gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc (trú xóm 7, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết "Cha chưa thoát khỏi ung thư, 2 con gái lần lượt bị tai nạn ô tô thảm khốc". Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 1 tháng 11. Cùng đi có ông Đinh Văn Dương – Chủ tịch UBND xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) và ông Thạch Văn Khoa – Bí thư Chi bộ xóm 7, xã Phúc Thành