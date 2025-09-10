Video
Hơn 60 container trượt khỏi tàu, lao xuống biển ở Mỹ

Hơn 60 container đã rơi khỏi một tàu hàng và rơi xuống biển tại cảng Long Beach, California (Mỹ) vào sáng 9/9.
