Hàng chục container rơi xuống biển ở cảng Long Beach, Mỹ (Ảnh: KABC).

Theo New York Post, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h ngày 9/9 khi hàng chục container bất ngờ rơi khỏi tàu hàng mang tên Mississippi ở cảng Long Beach, bang California của Mỹ.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho biết có khoảng 67 container đang ở dưới nước. Khi rỗng, một container có thể nặng từ 2 đến 4 tấn, tùy theo kích cỡ.

Hiện chưa ghi nhận thương vong sau vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Hơn 60 container trượt khỏi tàu, lao xuống biển ở Mỹ (Video: AP)

Long Beach, nằm cách Los Angeles khoảng 32km về phía nam, là một trong những cảng biển nhộn nhịp nhất nước Mỹ.

Bến container Pier G, một trong 6 bến của cảng, đã tạm thời ngừng hoạt động bốc dỡ trong khi nhà chức trách xử lý và cố định các container bị rơi.

Theo các trang web theo dõi hành trình tàu biển, tàu Mississippi treo cờ Bồ Đào Nha, đến Long Beach sau khi rời cảng ở Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 26/8.