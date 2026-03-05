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Hơn 3.800 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ

Sáng 5/3, hơn 3.800 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội và công an.
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