Nam thanh niên nhập ngũ với món quà đặc biệt của bạn gái

Hơn 3.800 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ (Video: Hoàng Lam).

Sáng 5/3, hơn 3.800 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ. Có 3.450 công dân thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội, 366 công dân phục vụ có thời hạn trong các đơn vị công an. Trong ảnh, đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân và các tân binh trước khi lên đường.

Trong đó, hơn 35% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 26% là thanh niên dân tộc thiểu số; trên 75% đạt sức khỏe loại 1 và 2; hơn 4,5% có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Đang học năm thứ 1, Trường đại học Vinh, Nguyễn Thành Trung (19 tuổi, trú tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng Hải quân. Quyết định của Trung được bố mẹ, gia đình hết sức ủng hộ. "Tôi muốn rèn luyện thật tốt, góp sức mình vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc", tân binh Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Tân binh Vương Văn Lưu (22 tuổi, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) lên đường với món quà đặc biệt của bạn gái. Chị Nguyễn Thị Trang (bạn gái tân binh Lưu) đã dành 15 ngày để hoàn thiện cuốn sổ tay dán ảnh của cặp đôi, ảnh gia đình cùng lời động viên "Chúc anh công tác tốt. Hậu phương chờ anh về".

Cặp đôi đã có 2 năm yêu nhau và sẽ tính chuyện tương lai khi anh Lưu hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bà Lê Thị Quyết (78 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) có mặt tại điểm giao nhận quân thuộc phường Thành Vinh (Nghệ An) để tiễn cháu trai Nguyễn Hữu Phúc Thịnh (18 tuổi), lên đường nhập ngũ.

"Năm 1968, tôi tiễn chồng lên đường chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hòa bình, tôi lại tiễn các con trai lên đường. Hôm nay, tôi tiễn cháu đầu tiên đi lính. Tôi động viên cháu nối tiếp truyền thống gia đình, thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc", bà Quyết tâm sự.

Nối tiếp truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, hơn 3.800 thanh niên Nghệ An lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc trong tâm thế phấn khởi, háo hức và quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 (bên trái) và ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tặng hoa, động viên các tân binh trước khi lên xe về đơn vị.

Tân binh Trần Huy Hoàng (Nghệ An) vẫy chào người thân trước khi xe lăn bánh. Nam thanh niên này sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 341, Quân khu 4, đóng quân tại Thanh Hóa.

Người thân các tân binh động viên con em yên tâm lên đường nhập ngũ.

Các tân binh thể hiện quyết tâm, thi đua trong huấn luyện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, mong các tân binh phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, ra sức học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phấn đấu trở thành những đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp.