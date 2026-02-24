Video
video cùng chuyên mục

Hơn 355 triệu đồng tiếp sức gia đình có hai con mắc tan máu bẩm sinh

Nhờ sự chung tay của bạn đọc và nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, gia đình chị Nguyễn Thị Vỹ đã vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.
Đọc thêm : Hơn 355 triệu đồng tiếp sức gia đình có 2 con mắc tan máu bẩm sinh