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Hơn 253 triệu đồng giúp chàng trai 22 tuổi hồi sinh sau 4 lần phẫu thuật

Từ lằn ranh sinh tử, chàng trai Đỗ Văn Mạnh dần hồi phục nhờ các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm.
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