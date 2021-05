Hơn 20 người lăm lăm hung khí, dàn trận chém nhau giữa phố

Hơn 20 người thuộc hai băng nhóm cầm theo hung khí đuổi chém nhau trên đường phố khiến nhiều người tham gia giao thông khiếp sợ. Bước đầu công an xác định nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đá gà giữa 2 nhóm do Trần Thế Toàn và một nhóm do đối tượng Sang “Ngọ” cầm đầu.