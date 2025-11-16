Video
Hơn 1.000 người diễu hành cổ phục Việt quanh hồ Hoàn Kiếm

(Dân trí) - Chiều 15/11, ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người diễu hành và tới thưởng lãm tại Hà Nội.
