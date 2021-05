Hội thi đồ dùng đồ chơi tự làm bậc mầm non tại Nghệ An

Cứ ba năm một lần Hội thi "Đồ dùng, đồ chơi" tự làm của giáo viên bậc mầm non được tổ chức. Hội thi được tổ chức trong 2 ngày, 24-25/3/2016 tại thành phố Vinh với sự tham gia của 22 đơn vị giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tình, đại diện cho 21 huyện, thành, thị và 1 trường mầm non trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở GD-ĐT Nghệ An.