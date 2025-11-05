Video
Hội chị em tóc bạc "chất chơi" nhất Hà Nội

Từ nỗi tự ti bị gọi là “Bạch Mao Nữ”, “bà ngoại” tới sự tự tin tỏa sáng, nhiều phụ nữ tại Hà Nội chọn để tóc bạc. Họ gặp nhau để cùng chia sẻ hành trình và tạo nên cộng đồng chung.
