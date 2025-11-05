Tiết lộ thú vị về hội chị em tóc bạc "chất chơi" nhất Hà Nội

Sở hữu mái tóc dài bạc trắng nhưng bồng bềnh, cùng gương mặt tươi tắn và ánh mắt tự tin, chị Phạm Thị Mây (SN 1978, phường Hoàng Mai, Hà Nội) là người trẻ nhất trong hội chị em tóc bạc tại Hà Nội.

Không còn nhuộm đen để “níu giữ tuổi xuân”, không chạy theo quy chuẩn “phụ nữ phải trông trẻ”, những người phụ nữ này chọn để tóc bạc để giải phóng bản thân khỏi áp lực phải “che giấu”.

Hội chị em tóc bạc "chất chơi" nhất Hà Nội (Video: Cẩm Tiên).

Bị nhầm là... bà ngoại của con gái

Trước khi sở hữu mái tóc bạc bồng bềnh được nhiều người khen ngợi, cũng như các chị em khác trong hội, hành trình của chị Mây là chuỗi ngày loay hoay giữa áp lực ngoại hình và mong muốn được là chính mình.

“Mỗi lần chuẩn bị đi đám cưới, sinh nhật hay họp lớp, điều đầu tiên tôi làm không phải chọn váy, mà xem chân tóc mọc bao nhiêu. Chỉ cần một đoạn chân tóc bạc lộ ra là tôi mất tự tin, chẳng muốn đi tiệc nữa”, chị kể.

Vài năm trước, cứ khoảng 10 ngày, chị Mây lại phải đặt lịch chấm chân tóc. Hóa chất khiến da đầu chị rát buốt, tóc khô, rụng từng mảng. Nhưng nỗi lo “già đi” mỗi khi tóc mọc lại khiến chị tiếp tục nhuộm.

Cho đến một ngày, chị tự hỏi: “Tại sao mình phải chạy theo thứ làm mình mệt mỏi?”. Chị quyết định cắt bỏ mái tóc đen dài để bắt đầu hành trình nuôi tóc bạc tự nhiên.

“Tôi còn chụp một bộ ảnh với tóc đen để… chia tay. Cắt tóc ngắn xong, tôi không nói với chồng và con. Đến khi về nhà, ai cũng sốc. Chồng còn bảo, mỗi tối thức dậy, anh cứ tưởng nằm cạnh… bà cụ’”, chị bật cười kể lại.

Nhiều người cũng khuyên nhuộm lại tóc, nhưng chị Mây vẫn kiên định với quyết định nuôi tóc tự nhiên.

Chị Mây là một trong những người người trẻ tuổi nhất trong hội tóc bạc ở Hà Nội (Ảnh: Cẩm Tiên).

Thời gian đầu, không chỉ tóc thay đổi, mà cả phong cách sống của chị cũng xáo trộn. “Lúc đó, tôi hạn chế mặc váy vì sợ… lệch phong cách với mái tóc ngắn. Mặc áo dài, tôi cũng ngại chụp ảnh. Đi đón con gái, bạn thân của con cũng nhận không ra, nhầm tôi là bà ngoại”, chị nhớ lại.

Sau 3 năm nuôi tóc bạc hoàn toàn, giờ đây chị Mây tự tin bước trên phố với vẻ ngoài cá tính, tự nhiên. “Tóc bạc giúp tôi tự do. Không còn chạy đua với màu nhuộm, không áp lực giấu chân tóc mỗi lần đi ra ngoài. Tôi khỏe hơn, nhẹ đầu hơn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng”, chị nói.

Điều thú vị là nhiều người gặp chị lại tưởng… chị tẩy tóc cho thời thượng. “Họ hỏi chỗ làm tóc, tôi chỉ đáp vui: "Thợ tóc độc quyền của mình năm nay 80 tuổi rồi", bởi bố tôi đã di truyền cho tôi”, chị kể.

Đến nay, chị coi mái tóc bạc là “dấu ấn cá nhân”, không phải dấu hiệu tuổi tác. “Tóc bạc từng bị xem là nhược điểm. Giờ là ưu điểm, là cá tính. Quan trọng là tôi yêu bản thân, không phụ thuộc vào hóa chất hay cái nhìn người khác”, chị Mây bày tỏ.

Cùng sự đồng hành và đồng viên của các chị em "Lấp lánh hội", hành trình nuôi tóc bạc của chị Mây trở nên ý nghĩa hơn (Ảnh: Cẩm Tiên).

Từ "Bạch Mao Nữ" đến chị đẹp truyền cảm hứng

Nếu chị Mây mang vẻ đẹp tự do và phóng khoáng thì chị Nguyễn Bích Uyên (50 tuổi, phường Hoàng Mai, Hà Nội) lại khiến người đối diện ấn tượng bởi phong thái mềm mại, điệu đà và luôn rạng rỡ. Ít ai biết người phụ nữ giữ vóc dáng mảnh mai, gu thời trang nữ tính ấy đã… lên chức bà ngoại được nhiều năm.

Chị Uyên bắt đầu bạc tóc từ khi còn là sinh viên, thậm chí, còn bị bạn bè trêu là "Bạch Mao Nữ" (nhân vật cô gái tóc trắng trong bộ phim cùng tên). Ra trường, đi làm, lập gia đình, sinh con, mái tóc bạc càng lộ rõ, nên chị quyết định nhuộm tóc trong suốt gần 30 năm.

“Cứ 15 ngày là tôi phải chấm chân tóc. Đến nỗi, tóc tôi mỏng, yếu dần đi vì liên tục tiếp xúc hóa chất. Ngoại hình có thể đẹp nhưng nếu tóc yếu, rụng, da đầu tổn thương thì đâu còn ý nghĩa gì", chị kể.

Bước ngoặt đến trong chuyến du lịch châu Âu. Tại đó, chị thấy nhiều phụ nữ để tóc bạc tự nhiên nhưng vẫn rất đẹp và sang trọng. Đặc biệt, ở họ luôn toát ra sự tự tin mà chị Uyên luôn mong muốn có được. Trở về Việt Nam, chị liền quyết định dừng việc nhuộm tóc.

Chị Uyên (giữa) đã có 3 năm nuôi tóc bạc (Ảnh: Cẩm Tiên).

Giai đoạn đầu, chị vẫn đội tóc giả mỗi khi đi họp lớp, tiệc tùng hay sự kiện đông người vì chưa đủ bản lĩnh. Nhưng rồi có một ngày, chị tháo tóc giả, nhìn chính mình trong gương và thả lỏng: “Thế này mới đúng là mình”.

“Từ khoảnh khắc ấy, tôi thấy như được giải phóng. Tôi sống khỏe hơn, tóc mượt dần, da đầu cũng khỏe hơn”, chị nói.

Giờ đây, chị Uyên đã có thể tự tin bước trên phố với mái tóc bạc óng ánh, làn da trắng và gu ăn mặc tinh tế. Thay vì nhận ánh nhìn tò mò, chị nhận về lời khen, lời hỏi han và những ánh mắt ngưỡng mộ.

Không chỉ vậy, chị Uyên là người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác. Một thành viên từng khoe với chị rằng, nhờ những kinh nghiệm mà chị truyền đạt, cô ấy đã có thể nuôi được mái tóc bạc thành công.

Tóc bạc lấp lánh

Những câu chuyện của chị Mây hay chị Uyên chỉ là hai trong hàng chục nghìn hành trình tương tự đang diễn ra mỗi ngày trong cộng đồng “Tóc bạc đẹp tự nhiên – Lấp lánh hội”.

Tuy nhiên, chỉ đến khi những thành viên tại Hà Nội quyết định “bước ra khỏi màn hình”, gặp nhau ngoài đời, diện đồ thật đẹp và thực hiện những bộ ảnh cùng nhau trên phố, mới gây được sự chú ý.

Hàng chục nghìn lượt thích, bình luận ngợi khen không chỉ vì ngoại hình, mà vì họ mang đến cảm giác tự do bước ra khỏi định kiến và áp lực “phải trẻ bằng mọi giá”.

Chị Thoa (cầm điện thoại chụp ảnh) được hội chị em tin tưởng bầu làm nhóm trưởng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đằng sau những khoảnh khắc đó là vai trò âm thầm nhưng đặc biệt của chị Thoa Nguyễn (50 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội), người kết nối, tổ chức các buổi gặp mặt định kỳ cho nhóm và được các chị em bầu làm nhóm trưởng.

Từ một người từng tự ti vì tóc bạc sớm, từng 3 năm “nuôi rồi lại nhuộm” vì lời bàn tán xung quanh, chị tìm thấy điểm tựa khi gia nhập hội, rồi dần trở thành hạt nhân kết nối.

“Chỉ đến khi tham gia nhóm, tôi mới đủ quyết tâm để đi đến cùng và có mái tóc như bây giờ. Điều đặc biệt là năng lượng trong nhóm rất tích cực. Tôi cảm nhận hội toàn là những phụ nữ kiên định, mạnh mẽ, tự tin vào bản thân và còn rất khí chất

Đó chính là động lực giúp tôi và nhiều chị em khác kiên trì, nuôi tóc thành công, biến mái tóc bạc tự nhiên thành vẻ đẹp tỏa sáng theo cách riêng”, chị bày tỏ.

Tại các buổi gặp gỡ, các chị em tóc bạc cùng nhau chia sẻ, trò chuyện xoay quanh mái tóc (Ảnh: Cẩm Tiên).

Các buổi gặp với hàng chục phụ nữ tham dự luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Họ giới thiệu về nhau, chia sẻ cách chăm tóc, cách đối diện ánh nhìn và lời nói kém duyên, trao nhau động lực để tiếp tục hành trình.

Dù mái tóc đã phai màu, họ lại đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Tóc bạc không còn là dấu hiệu của tuổi tác, mà là tuyên ngôn của tự do, bản lĩnh và một chuẩn mực đẹp mới với khẩu hiệu: "Tóc bạc là dấu ấn của trải nghiệm, của thời gian".