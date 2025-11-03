Video
Hội An lũ chồng lũ, người dân vất vả chạy lụt

Chỉ trong vòng một tuần, 2 lần liên tiếp lũ dâng cao khiến người dân khu phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng) phải oằn mình dọn đồ chạy lụt.
Đọc thêm : Nước dâng cao trở lại, du khách và người dân Hội An hối hả chạy lụt