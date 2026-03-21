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Học sinh THPT “đốt nóng” sân trường với rap biển đảo

Học sinh gây bất ngờ khi dùng nhạc rap để kể chuyện về biển đảo (Video: Huyên Nguyễn).
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