“Đã mắt” với sàn diễn thời trang giấy và rap về biển đảo của học sinh

Sáng 21/3, sân trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà, TPHCM) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với buổi báo cáo tổng kết dự án liên môn mang tên “STAR - Mũi tàu Tổ quốc”.

Điểm nhấn hút mắt người dự là phần trình diễn thời trang giấy. Không chỉ tái hiện lịch sử bằng lời kể, các bạn học sinh đã thổi hồn vào từng thiết kế, để mỗi bộ trang phục trở thành một câu chuyện, mỗi bước chân trên sân khấu là một dấu ấn về tình yêu quê hương, biển đảo và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Không sàn catwalk chuyên nghiệp, cũng chẳng cần chất liệu đắt tiền, từ những vật liệu giản dị, qua bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, học sinh đã tạo nên hàng loạt thiết kế ấn tượng như “Hồn biển Việt”, “Vượt sóng ra khơi”, “Hoàng Sa - Trường Sa”, “Thanh âm đại dương”…

Những mét giấy nhún, nilon tái chế đã biến hình thành những bộ sưu tập rực rỡ, kết hợp cùng những bản rap lịch sử "cực cháy" đã tạo nên một bữa tiệc tri thức bùng nổ tại sân trường THPT Lê Quý Đôn.

Không còn là những con số hay sự kiện khô khan, chủ quyền biển đảo hiện hiện sống động qua từng bước chân và nhịp điệu của thế hệ trẻ.

Trên sân khấu, những “người mẫu học đường” tự tin sải bước, mang theo thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Mỗi bước chân là một lát cắt của câu chuyện biển đảo, nơi kiến thức không còn nằm trên trang sách mà được “sân khấu hóa” bằng cảm xúc và sự sáng tạo.

Không kém phần ấn tượng là tiết mục rap về biển đảo - nơi những kiến thức lịch sử được chuyển tải qua âm nhạc hiện đại.

Những câu chuyện về chủ quyền, về hành trình bảo vệ biển đảo của cha ông được thể hiện bằng ca từ mạnh mẽ, giai điệu bắt tai, tạo nên sự kết nối đặc biệt với khán giả trẻ.

"Đốt nóng" không khí sân trường bằng những bản rap, học sinh "trường Đôn" chứng minh Lịch sử chưa bao giờ là khô khan.

Bên cạnh nghệ thuật, dự án còn ghi dấu ấn với việc ứng dụng công nghệ như video clip AI hay Chatbot hỗ trợ tìm hiểu biển đảo…

Dự án liên môn mang tên “STAR - Mũi tàu Tổ quốc” là thành quả của sự kết hợp sáng tạo giữa các bộ môn: Lịch sử, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Sinh học và Ngoại ngữ.

Khởi động từ tháng 1, dự án không chỉ dừng lại ở sách vở mà còn đưa học sinh đi trải nghiệm thực tế tại Nha Trang để thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của biển cả.

Chia sẻ về chương trình, thầy giáo Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết dự án thực hiện với chủ đề biển đảo vô cùng quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của các thầy cô lần này rất đổi mới và sáng tạo khi lồng ghép đa môn học để thực hiện.

"Thông qua dự án, các em không chỉ học kiến thức thuần túy mà còn được rèn luyện rất nhiều kỹ năng hiện đại như xây dựng Chatbox, làm clip AI, sáng tác rap hay thiết kế thời trang. Đây là một thành công lớn, thể hiện nỗ lực giá trị của cả thầy và trò", thầy Khoa nhấn mạnh.