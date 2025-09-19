Video
video cùng chuyên mục

Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học

Một video ghi lại cảnh nam sinh THCS túm tóc, đè đầu, quật cô giáo ngã ngay trong lớp học. Sự việc được xác định tại Trường THCS Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
