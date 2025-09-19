Vụ học sinh đè đầu, quật ngã cô chủ nhiệm: "Tôi bật khóc khi xem clip"

Sự việc học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THCS Đại Kim, Định Công, Hà Nội khiến dư luận ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên, một vụ bạo lực học đường ngược diễn ra tại Hà Nội, hơn nữa, ở trung tâm thành phố.

Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học

Theo nhà trường, sự việc xảy ra vào chiều ngày 16/9. Khi sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết, cô giáo T.T.T.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp để nhắc nhở học sinh.

Khi cô giáo đang nhắc nhở thì nhìn thấy em Trịnh Mai Tr., là lớp trưởng, cầm đồ chơi sắc nhọn nên yêu cầu học sinh đưa cho mình và nói sẽ tịch thu vì đây là đồ chơi nguy hiểm, đã bị cấm trong nội quy nhà trường.

Khi nghe được như vậy, học sinh Lê Gia B. đứng lên và yêu cầu cô H. trả lại đồ chơi của mình. Cô H. đã kiên quyết không trả lại, giơ tay cao để xa tầm tay của học sinh B.

Ngay lập tức, học sinh B. đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô giáo xuống để giật lại đồ chơi. Khi ấy, lớp trưởng của lớp đã can ngăn sự việc nhưng không được nên đành nhắc các bạn cùng lớp kéo rèm cửa lại để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

Hình ảnh học sinh túm tóc, ghì đầu giáo viên ngay trong lớp học (Ảnh chụp từ clip).

Trong video chia sẻ trên mạng, các học sinh trong lớp không có hành động can thiệp nào đáng kể. Chủ yếu các em ngồi và đứng nhìn cô giáo bị bạn túm tóc, ghìm đầu.

Cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên THPT tại Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đã bật khóc khi xem clip trên mạng".

Theo cô Mai, những vụ việc học sinh thiếu tôn trọng giáo viên xảy ra không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một học sinh cấp 2 tấn công giáo viên trước mặt tất cả các bạn và ngay trong lớp học. Điều cô Mai đau lòng nhất là các học sinh khác đã không có hành động nào để bảo vệ cô.

"Tôi xem clip mà tự hỏi hàng ngàn lần, vì sao các con đứng nhìn cô giáo bị bạn túm tóc, giật đầu mà không chạy ra ngoài hô hoán, tìm kiếm sự trợ giúp từ các thầy cô khác? Tôi cũng hiểu rằng các con bị bất ngờ, và phản ứng của các con là đông cứng, sợ hãi.

Nhưng chẳng lẽ một lớp học chừng 30 học sinh mà tất cả cùng một phản ứng như nhau, cùng sợ hãi như nhau? Tôi đau lòng liên tưởng tới rất nhiều vụ việc ở ngoài đường, rất nhiều người lớn chúng ta đứng nhìn ai đó bị tấn công rồi quay livestream (phát trực tiếp), chụp ảnh đăng lên mạng thay vì cứu giúp người gặp nạn.

Có phải các con đang sao chép chính hành vi của chúng ta hay không?", cô Mai bày tỏ.

Ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (Nghệ An), bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ việc.

“Là một người trong nghề, khi xem clip này quả thực tôi rất sốc", ông Tuấn Anh nói.

Song, trước một sự việc như trên, ông cho rằng để hiểu rõ vấn đề, cần xem xét nhiều khía cạnh, đặc biệt là tâm lý của học sinh.

"Bạn này có đang không trong trạng thái bình thường hay không? Nếu có vấn đề thật, nhà trường đã nắm được tình hình đặc điểm của học sinh đến đâu, có giải pháp gì chưa?", ông phỏng đoán, dựa trên kinh nghiệm đã từng xử lý các vụ việc tương tự.

Ông Tuấn Anh nhận định, phản ứng của các học sinh khác trong lớp dường như khá "vô cảm", có thể do đã quen với những hành vi “lạ” của bạn.

Về phía cô giáo, ông cho rằng cô đã rơi vào thế "bất lực". Xét dưới các quy định của ngành, của nghề nghiệp hiện nay, trong trường hợp này, cô khó có thể đưa ra phản ứng gì ngoài việc chống đỡ, tự tìm cách thoát khỏi học sinh. Nếu cô có phản ứng thái quá, cô sẽ vi phạm những quy định về đạo đức nhà giáo, ông nói và nhận định đây là một tình huống rất khó.