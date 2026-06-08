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Học sinh la hét khi mặt đất rung lắc trong trận động đất tại Philippines

Nhiều học sinh la hét khi mặt đất rung lắc trong trận động đất tại Philippines.
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