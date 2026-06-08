Khoảnh khắc thót tim trong trận động đất khiến 32 người chết ở Philippines

Trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra ở miền nam Philippines vào ngày 8/6, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà sụp đổ và gây ra cảnh báo sóng thần trên toàn khu vực.

Trận động đất xảy ra ở phía nam General Santos, một thành phố có khoảng 720.000 dân gần cực nam của Philippines, vào sáng sớm, khi các trường học đang mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Tòa nhà bị thiệt hại trong trận động đất tại Philippines (Nguồn: RT)

Đây là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở Philippines kể từ năm 1976, và là trận động đất mạnh nhất toàn cầu trong năm 2026, theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Một loạt dư chấn mạnh đã làm rung chuyển các khu vực miền trung và miền nam Philippines khoảng 2 giờ sau trận động đất đầu tiên.

Dư chấn được cảm nhận rõ rệt ở hàng chục tỉnh và cách đó 420km tại thành phố Manado trên đảo Sulawesi của Indonesia.

Philippines đã huy động quân đội và các đội cứu hộ thiên tai để ứng phó trận động đất.

Các nhà chức trách đang xác minh báo cáo ban đầu về 32 trường hợp thiệt mạng và 134 người bị thương trên khắp đảo Mindanao phía nam, chủ yếu do mảnh vỡ rơi và sạt lở đất.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một trung tâm mua sắm có nhà hàng sụp đổ thành đống đổ nát ở thành phố General Santos, tỉnh South Cotabato, trong khi một trường học cũng đổ sập xuống.

“Tòa nhà thực sự đã sụp đổ!”, một người hét lên khi chứng kiến trường học đổ sập.

Học sinh la hét khi mặt đất rung lắc trong trận động đất tại Philippines (Nguồn: RT)

Trong một video khác, những học sinh nhỏ tuổi được nhìn thấy la hét trong vòng tay của các thầy cô khi trận động đất dữ dội làm rung lắc mặt đất, khiến một số học sinh bị ngã.

Một video cũng ghi lại khoảnh khắc tòa nhà 36 tầng rung lắc trong lúc động đất xảy ra.

Tòa nhà rung lắc trong trận động đất ở Philippines (Nguồn: RT)

Cảnh báo sóng thần đã được hủy bỏ sau hơn 6 giờ ở miền nam Philippines, miền bắc Indonesia và bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo.

“Họ quyết định như vậy vì, mặc dù có báo cáo, nhưng chiều cao của sóng thần không đủ lớn để gây thiệt hại”, ông Teresito Bacolcol, người đứng đầu cơ quan địa chấn Philippines, cho biết.

Ông nói rằng sóng cao nhất được đo là 1,48m ngoài khơi thị trấn Kiamba, tỉnh Sarangani.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã cho nghỉ học trên toàn đảo Mindanao vào đúng ngày đầu tiên học sinh trở lại trường, đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển sơ tán ngay lập tức.

Cảnh rung lắc bên trong tòa nhà ở Philippines khi động đất xảy ra (Nguồn: RT)

Tại Kiamba, một thị trấn ven biển gần tâm chấn, khoảng 50.000 người dân đã di tản.

Bộ Giáo dục Philippines đã cho học sinh nghỉ học tại gần 6.000 trường học trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.

Các hãng hàng không nội địa Philippine Airlines và Cebu Pacific đã hủy ít nhất 17 chuyến bay trên các tuyến nối thủ đô Manila với các thành phố miền trung và miền nam Cebu, Iloilo và General Santos.

Nhiều công trình đổ sập do động đất mạnh tại Philippines

Trận động đất đã dẫn đến cảnh báo sơ tán cho các khu vực ven biển của các nước láng giềng Indonesia và Malaysia, sau đó cả hai nước đều đã dỡ bỏ cảnh báo.

Chính quyền Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần cho nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương của nước này.