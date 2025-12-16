Video
Hoàng Thị Thùy Giang giành HCV Kickboxing

Võ sĩ Hoàng Thị Thuỳ Giang xuất sắc đánh bại đối thủ Philippines và giành HCV Kickboxing hạng cân 50kg nội dung Point Fighting.
