Video
video cùng chuyên mục

Hoàng Đức khen Đình Bắc và U22 Việt Nam

Lần thứ 3 giành danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức hứa hẹn giành thêm thành tích trong năm 2026, cùng CLB Ninh Bình và đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : Hoàng Đức: “Quả bóng vàng là động lực để tôi tìm kiếm thêm thành tích”