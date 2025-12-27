Hoàng Đức: “Quả bóng vàng là động lực để tôi tìm kiếm thêm thành tích”

Hoàng Đức khen Đình Bắc và U22 Việt Nam

Vượt qua đồng đội trẻ ở đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức giành danh hiệu QBV Việt Nam năm 2025. Đây là lần thứ 3 Hoàng Đức có danh hiệu này.

Hoàng Đức giành QBV Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Vĩnh Toàn).

Sau khi giành QBV, Hoàng Đức nói: “Tôi cảm ơn CLB Thể Công Viettel đã đào tạo nên tôi. Tôi cảm ơn CLB Ninh Bình đã giúp tôi có cơ hội tiếp tục phát triển. Ngoài ra, tôi cũng cảm ơn bầu Thụy đã cho tôi môi trường tốt để tiếp tục sự nghiệp của mình”.

“Giải thưởng ngày hôm nay là động lực để tôi tiếp tục cống hiến và tìm kiếm thành tích cùng CLB Ninh Bình và đội tuyển Việt Nam”, Hoàng Đức nói thêm.

Với 3 QBV đang sở hữu, Hoàng Đức đã bắt kịp thành tích của các đàn anh Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh (mỗi người có 3 lần thắng giải), đồng thời Hoàng Đức đã tiến rất gần với kỷ lục của Phạm Thành Lương (4 lần giành QBV).

Hoàng Đức bắt kịp thành tích 3 lần giành QBV của đàn anh Lê Huỳnh Đức (bìa phải), đồng thời Hoàng Đức tiến sát kỷ lục của Thành Lương (Ảnh: Vĩnh Toàn).

Đặc biệt, Hoàng Đức mới 27 tuổi, anh vẫn còn đang trong độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ nhà nghề. Chính vì thế, anh có cơ hội lớn để phá kỷ lục giành QBV Việt Nam.

Nói về kỷ lục này, Hoàng Đức chia sẻ: “Đây là một danh hiệu cá nhân, nhưng bản thân tôi luôn rất trân trọng. Việc có bắt kịp kỷ lục của anh Thành Lương hay không vẫn còn là câu chuyện dài. Trong bóng đá, chúng ta chưa thể nói trước được điều gì cả”.

“Còn về mặt cá nhân, anh Phạm Thành Lương là một trong những thần tượng của tôi tại Việt Nam”, Hoàng Đức khẳng định.

Đồng thời, khi được hỏi về đồng đội trẻ Đình Bắc ở đội tuyển quốc gia, người bị Hoàng Đức vượt qua trong đợt bình chọn danh hiệu QBV năm nay, Hoàng Đức bình luận: “Đình Bắc là cầu thủ trẻ rất giàu triển vọng. Năm nay, cậu ấy và đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu rất xuất sắc tại giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33”.

“Tôi cũng chúc cậu ấy và đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt tại vòng chung kết giải châu Á sắp diễn ra”, vẫn là lời của tân QBV Việt Nam năm 2025.