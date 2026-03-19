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Hoa phượng "nhuộm" tím không gian Đà Lạt

Tháng 3, những gốc phượng có nguồn gốc châu Mỹ đồng loạt nở hoa, "nhuộm" tím không gian Đà Lạt làm say đắm lòng du khách.
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