Hòa Minzy hát "Nỗi đau giữa hòa bình", nhạc phim Mưa đỏ

Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy đã tái hiện một cách chân thực nỗi đau của những người phụ nữ thời chiến, khi chồng và con mãi nằm lại chiến trường.
