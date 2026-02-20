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Hòa Minzy biểu diễn ca khúc "Tết nhà mình" trên sóng VTV

Mang đến không khí tươi vui cho chương trình ngày Tết trên VTV, Hòa Minzy biểu diễn ca khúc Tết nhà mình, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.
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