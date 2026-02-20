Hòa Minzy khẳng định bản thân đang đi đúng hướng

Hòa Minzy biểu diễn ca khúc "Tết nhà mình" (Video: VTV).

Xuất hiện trên sóng VTV dịp Tết Bính Ngọ, nữ ca sĩ Hòa Minzy gây ấn tượng bằng tiết mục âm nhạc Tết nhà mình rộn ràng sắc xuân cùng những chia sẻ chân thành về một năm nhiều hoạt động thiện nguyện.

Trong cuộc trò chuyện cùng hai MC Thụy Vân và Mạnh Cường trong chương trình, Hòa Minzy bày tỏ niềm xúc động khi tiếp tục nhận được lời mời tham dự chương trình. Với cô, đây không chỉ là một sự kiện biểu diễn mà còn là nơi gắn bó về tinh thần.

Hòa Minzy trên sân khấu VTV dịp Tết (Ảnh: VTV).

Nữ ca sĩ chia sẻ, mỗi lần trở lại với chương trình, cô đều có cảm giác giống như được về “thăm nhà”.

Hòa Minzy cho rằng, việc vẫn được đứng trên sân khấu của chương trình, được hát và chia sẻ với khán giả là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cô đang đi đúng hướng. Đó là hướng đi mang tới những giá trị tích cực và bền bỉ lan tỏa điều tốt đẹp trong xã hội.

Trang Pháp và các em nhỏ trình diễn "Mãi là người Việt Nam" (Ảnh: VTV).

Cũng trong chương trình, ca sĩ Trang Pháp mang đến tiết mục giàu cảm xúc với ca khúc Mãi là người Việt Nam, tác phẩm được chọn làm chủ đề của gala Việc tử tế năm nay. Nữ ca sĩ cho biết ca khúc được hoàn thiện sau trải nghiệm đặc biệt của cô trong chương trình huấn luyện quân đội, từ đó gửi gắm niềm tự hào và tình yêu quê hương sâu sắc.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Quốc Thiên, Hoàng Yến Chibi, Quang Anh… cùng chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia và nhân ái.

Với chủ đề Mãi là người Việt Nam, gala Việc tử tế Tết Bính Ngọ 2026 khắc họa hình ảnh con người Việt qua sự tử tế, lòng yêu thương và tinh thần sẻ chia. Những câu chuyện nhân văn được kể lại đã mang đến một khởi đầu ấm áp cho năm mới, đồng thời nhấn mạnh rằng chính sự tử tế là “mã định danh” rõ nét nhất của mỗi người Việt trong dòng chảy cuộc sống hiện đại.