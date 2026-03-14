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Hỏa lực Iran phóng về phía các mục tiêu của Mỹ và Israel

Đợt tấn công thứ 47 của Iran vào các mục tiêu của Mỹ và Israel đã sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn Kheibar Shekan và tên lửa nhiên liệu lỏng Qadr.
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