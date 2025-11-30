Video
video cùng chuyên mục

Hoa hậu Thanh Thủy chia tay nhiệm kỳ bằng 3 thứ tiếng

Trong phần chia tay nhiệm kỳ tại Hoa hậu Quốc tế 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy gây ấn tượng mạnh với màn phát biểu bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Nhật.
Đọc thêm : Khoảnh khắc Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy nói 3 thứ tiếng gây sốt