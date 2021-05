Hoa hậu Hàn Quốc ngã văng xuống nước khi chơi thuyền thúng ở Việt Nam

Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương Ham So Won mới đây đã tham gia một chương trình truyền hình thực tế của kênh TV Chosun (Hàn Quốc), trong đó cô cùng chồng của mình đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi thử chơi thuyền thúng xoay vòng ở Hội An. Một sự cố khá hài hước khi cô đang chơi thuyền thúng và được ghi hình thì So Won đã bị ngã văng xuống nước, khiến nhiều khán giả chứng kiến đã có một phen hoảng hốt nhưng cũng phải bật cười.