Hòa 0-0 U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan bị loại

U23 Thái Lan đã bị loại ở giải U23 châu Á khi hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng bảng D
