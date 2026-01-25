Video
video cùng chuyên mục

Hổ tung người tóm gọn con mồi đang bỏ chạy

Khi phát hiện con hươu sao đang lao về phía mình, hổ đã bình tĩnh chờ đợi và lao ra đúng thời điểm, tóm gọn con mồi trong chớp mắt.
