Video
video cùng chuyên mục

Hố tử thần sâu 50m xuất hiện trên đường phố Bangkok

Hơn 3.500 bệnh nhân đã được sơ tán khẩn cấp sau khi đoạn đường trước một bệnh viện ở thủ đô Bangkok của Thái Lan xuất hiện hố sụt sâu khoảng 50m.
Đọc thêm : Hố tử thần sâu 50m xuất hiện ở Bangkok, bệnh viện sơ tán 3.500 bệnh nhân