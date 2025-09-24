Hố tử thần sâu 50m xuất hiện ở Bangkok, bệnh viện sơ tán 3.500 bệnh nhân

Hố sụt rộng 30m, dài 30m, sâu 50m xuất hiện ở Bangkok (Ảnh: Khaosod).

Bangkok Post đưa tin, sáng 24/9, một đoạn đường Samsen trước Bệnh viện Vajira (Bangkok) đã bất ngờ sụt xuống, tạo thành hố tử thần khổng lồ sâu khoảng 50m, rộng 30m và dài 30m.

Sự cố xảy ra vào lúc 7h13 khi có nhiều phương tiện di chuyển trên đường, nhưng may mắn không có thương vong.

Video ghi lại cảnh mặt đường sụp đổ chỉ trong chốc lát, cuốn theo trụ điện và hệ thống đường ống ngầm. Theo thông tin ban đầu, 2 cột điện cùng một xe cảnh sát rơi xuống hố.

Hố tử thần sâu 50m xuất hiện trên đường phố Bangkok

Ngay sau vụ sụt, đoạn đường giữa ngã tư Vajira và Sanghi bị phong tỏa hoàn toàn. Dịch vụ khám ngoại trú của bệnh viện lập tức bị đình chỉ, trong khi khoảng 3.500 bệnh nhân nội trú ở các tòa nhà lân cận được sơ tán để bảo đảm an toàn. Báo cáo ban đầu cho biết các công trình chính của bệnh viện không bị hư hại.

Khu vực xảy ra sự cố vốn đã bị phong tỏa trước đó do đang thi công tuyến đường sắt ngầm MRT Purple Line. Tuyến này kéo dài từ khu quốc hội qua Sam Sen, xuyên sông Chao Phraya và hướng về Suksawat. Vị trí xảy ra sự cố là ga ngầm Bệnh viện Vajira, điểm được đánh giá phức tạp nhất của dự án, nơi 2 đường hầm song song ở độ sâu 15m và 30m được kết nối bằng hệ thống không gian ngầm chằng chịt.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã trực tiếp đến hiện trường cùng đội ngũ kỹ sư và quan chức để kiểm tra tình hình.

Ông Chadchart sau đó xác nhận hố tử thần hình thành ngay phía trên nhà ga ngầm Bệnh viện Vajira, tại điểm nối giữa hầm và nhà ga. Đất đã tràn vào hầm, kéo theo sự sụp đổ của các cấu trúc xung quanh và làm vỡ một đường ống nước lớn.

“Đất bị cuốn xuống hầm khiến mặt đường sụp, kéo theo trụ điện và hệ thống ống ngầm hư hỏng nặng. Ống nước vỡ làm tình hình thêm nghiêm trọng”, ông nói.

Hố sụt nuốt chửng 2 cột điện (Ảnh: Khaosod).

Giới chức trách lo ngại hạ tầng xung quanh có thể tiếp tục sụt lún, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa khu vực bán kính 100m quanh hố tử thần. Cảnh sát khu Sam Sen và nhiều dãy nhà phố hiện vẫn nằm trong vùng nguy hiểm.

Cơ quan Đường sắt Thái Lan (SRT) đã ra lệnh ngừng toàn bộ hoạt động thi công Purple Line tại đoạn này để điều tra nguyên nhân. Các rào chắn khẩn cấp được dựng lên, trong khi cư dân gần đó được sơ tán đề phòng sự cố lan rộng.

Chính quyền Bangkok đã ra lệnh cắt điện và nước ở khu vực để kiểm soát nguy cơ. Các biện pháp khẩn cấp được triển khai gồm: bịt kín chỗ rò rỉ của hầm, đánh giá độ an toàn của các tòa nhà lân cận, giám sát chuyển động đất nền và tổ chức lại giao thông.

Một mối lo ngại khác là mưa lớn có thể khiến đất tiếp tục chảy vào các khoảng rỗng, làm nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn. Chính quyền thành phố cho biết sẽ tổ chức họp đánh giá tình hình lúc 12h trưa và 18h hàng ngày để theo dõi sát sao.