Video
video cùng chuyên mục

Hố tử thần nuốt trọn chiếc xe tải trong tích tắc

Sự việc diễn ra ở Mexico đã khiến cơ quan chức năng buộc phải sơ tán người dân và triển khai chiến dịch cứu hộ kéo dài 20 tiếng.
Đọc thêm : Hố tử thần nuốt trọn chiếc xe tải trong tích tắc