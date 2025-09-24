Hố tử thần nuốt trọn chiếc xe tải trong tích tắc

Hố tử thần từ lâu đã là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông và các khu dân cư, thường nuốt chửng cả xe cộ và gây ra thiệt hại rất lớn. Cuối tuần qua tại thành phố Mexico đã xảy ra tình huống như vậy, khi mặt đất bất ngờ nứt toác ngay dưới một ô tô tải chở đầy nước ngọt, khiến chiếc xe bị treo lơ lửng, nửa trên mặt đường, nửa lọt xuống hố.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa khu vực. May mắn là ngay sau đó, hố tiếp tục mở rộng và khiến chiếc xe tải rơi hẳn xuống, với phần đuôi cắm xuống bùn, chỉ còn phần đầu ló trên mặt đất.

Hố tử thần khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên một tuyến phố ở thủ đô của Mexico, nuốt trọn một chiếc xe tải chở nước ngọt (Nguồn video: The Fact Dude).

Theo trang Mexico News Daily, lực lượng chức năng mất hơn 20 giờ để giải cứu chiếc xe gặp nạn. Việc này cần huy động nhiều thiết bị hạng nặng, bao gồm một cần cẩu 40 tấn, một cần cẩu 20 tấn và một máy xúc, phối hợp nhịp nhàng để kéo chiếc xe tải nặng ra khỏi hố bùn sâu.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy một hệ thống ống nước bằng bê tông đường kính 2,44m nằm dưới mặt đường đã bị sập, dẫn đến hiện tượng sụt lún. Sau cơn mưa lớn kéo dài qua đêm, hố tử thần nhanh chóng mở rộng, khiến ít nhất 8 hộ dân sống gần đó phải sơ tán tạm thời.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống ống dẫn nước bằng bê tông bị sập, khiến mặt đường sụt lún (Ảnh: Cuartoscuro).

Dù nghiêm trọng, sự cố này vẫn chưa phải tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Năm 2016, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện ở thành phố Fukuoka (Nhật Bản), rộng 27m và dài 30m, đã nuốt chửng cả một ngã tư lớn. Đầu năm 2014, một hố tử thần khác cũng bất ngờ hình thành ngay bên dưới Bảo tàng Corvette ở Mỹ, khiến nhiều chiếc Corvette quý hiếm bị hư hỏng nặng.