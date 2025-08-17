Video
video cùng chuyên mục

Hố tử thần dưới nước “nuốt chửng” tất cả mọi thứ

Hố tử thần hình thành sau cơn mưa lớn tại thị trấn Kericho (Kenya) đã nuốt chửng gần như tất cả mọi thứ, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.
