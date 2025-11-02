Video
Hổ trắng rình rập, âm mưu tấn công du khách tại vườn thú

Đoạn video được ghi lại tại vườn thú ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), cho thấy một con hổ trắng đang rình rập và âm thầm tiến đến phía sau lưng của một du khách.
