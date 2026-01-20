Video
video cùng chuyên mục

Hồ Ngọc Hà: "Phụ nữ đẹp là người biết giữ bình tĩnh"

Trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, ca sĩ Hồ Ngọc Hà phản hồi tranh cãi giọng hát, quan điểm làm nghề, hé lộ lý do cô "sống chậm" ở tuổi 42 để chiêm nghiệm cuộc sống.
