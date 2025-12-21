Video
Hồ Ngọc Hà gây sốt khi chinh phục nốt cao sau sự cố "hát oét"

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm nhờ màn trình diễn tại chung kết Miss Cosmo 2025.
