Trang chủ
Video
Khoa học
video cùng chuyên mục
Hổ mẹ chiến đấu chống lại hổ đực để bảo vệ đàn con của mình
Đoạn video được ghi lại tại Vườn quốc gia Ranthambore (Ấn Độ), cho thấy khoảnh khắc hổ đực tiếp cận và tìm cách giết chết đàn con của một cá thể hổ cái.
Đọc thêm :
Thế giới động vật: Khoảnh khắc tê giác lao ra đường tấn công người dân