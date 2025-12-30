Video
video cùng chuyên mục

Hổ hốt hoảng ẩn mình khi thấy voi xuất hiện

Đoạn video cho thấy một con hổ đang đi dạo đã hốt hoảng nằm sát xuống đất để ẩn mình khi phát hiện một đàn voi đang băng qua trước mặt.
Đọc thêm : Những khoảnh khắc cho thấy voi mới thực sự là “chúa tể muôn loài”