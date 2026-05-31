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Hổ cho thấy sức mạnh khi tha xác con mồi cỡ lớn

Đoạn video cho thấy sức mạnh ấn tượng của hổ khi dễ dàng tha xác của một con mồi cỡ lớn đi nơi khác.
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