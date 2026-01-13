Video
HLV U23 Jordan bật khóc

U23 Jordan đã có màn ăn mừng đầy cuồng nhiệt ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa U23 Việt Nam và Saudi Arabia vang lên, thậm chí HLV trưởng đội bóng này đã rơi nước mắt vì xúc động.
